Після тижня в реанімації помер хлопчик, якого збило авто на переході в Черкасах (фото)

Водій був тверезий

У Черкасах помер 10-річний хлопчик, якого збив водій легкового авто на переході ще 24 січня. Дитина весь час перебувала у реанімації у важкому стані.

Про це повідомив директор обллікарні Микола Кондрацький. Зазначається, що хлопчик отримав важкі травми.

"Тиждень лікарі боролись за життя дитини. На жаль дива не сталось — хлопчик не вижив", — додав лікар.

За даними поліції, аварія сталась 24 січня близько 17:30 на вулиці Чигиринській у Черкасах. Наїзд на 10-річного хлопчика скоїв 52-річний водій Hyundai Lantra. Інцидент стався на нерегульованому пішохідному переході

"10-річного хлопчика госпіталізували до лікарні. Водій затриманий. За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури чоловіку оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України", — писали правоохоронці.

Копи з'ясували, що водій був тверезий. За попередніми даними, водієві загрожує до восьми років позбавлення волі, але після смерті дитини справу перекваліфікують, тому строк може змінитись.

Нагадаємо, на Львівщині авто наїхало на чоловіка, який лежав на проїжджій частині.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про загадкового Артура Герчака, співробітника СБУ, який збив дитину на переході.