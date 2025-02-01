После недели в реанимации скончался мальчик, которого сбило авто на переходе в Черкассах (фото)

Водитель был трезв

В Черкассах скончался 10-летний мальчик, которого сбил водитель легкового автомобиля на переходе еще 24 января. Ребенок все время находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил директор облбольницы Николай Кондрацкий. Отмечается, что мальчик получил тяжелые травмы.

"Неделю врачи боролись за жизнь ребенка. К сожалению чуда не произошло — мальчик не выжил", — добавил врач.

По данным полиции, авария произошла 24 января около 17:30 по улице Чигиринской в Черкассах. Наезд на 10-летнего мальчика совершил 52-летний водитель Hyundai Lantra. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе

"10-летний мальчик госпитализирован в больницу. Водитель задержан. При процессуальном руководстве Черкасской окружной прокуратуры мужчине объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины", — писали правоохранители.

Копы выяснили, что водитель был трезв. По предварительным данным, водителю грозит до восьми лет лишения свободы, но после смерти ребенка дело переквалифицируют, поэтому срок может измениться.

Напомним, во Львовской области авто наехало на мужчину, который лежал на проезжей части.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о загадочном Артуре Герчаке, сотруднике СБУ, который сбил ребенка на переходе.