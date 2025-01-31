Мужчина таскал за волосы и душил свою девушку: как его наказал суд

Он нанес своей жертве несколько ударов кулаками и ногами по голове и телу

В Житомире мужчина в ходе распития алкоголя напал на свою сожительницу якобы из ревности. Он таскал ее за волосы, бил руками и ногами, а после начал душить.

Суд оставил домашнего насильника на свободе. Об этом свидетельствует приговор Королевского районного суда г. Житомира.

В Житомире мужчина вместе со своей гражданской женой и ее подругой распивал спиртное. Затем он в ходе вспыхнувшего конфликта потянул девушку за волосы вниз, из-за чего она упала на колени.

Воспользовавшись беспомощным положением потерпевшей, злоумышленник стал наносить ей удары кулаком по голове и телу. Затем в ход пошли ноги, которыми он ударил девушку несколько раз.

Когда правонарушитель прекратил избивать потерпевшую, и она встала на ноги, мужчина схватил ее сзади за шею и стал душить.

В результате нападения девушка получила ушиб брови, синяки под оба глаза, на шее, локте и плечах. Эксперты квалифицировали побои как легкие телесные повреждения с кратковременным расстройством здоровья.

Суд рассмотрел материалы дела по упрощенной процедуре, то есть без судебного заседания, и решил признать подсудимого виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности).

Мужчине назначили наказание в виде пробационного надзора на срок 1 год 6 месяцев. Таким образом, в его жизни мало что изменится. Теперь осужденный должен периодически являться для регистрации в орган пробации, сообщать об изменении своего места жительства или работы, не выезжать за пределы Украины без разрешения.

При этом санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ сроком от 150 до 240 часов, исправительных работ сроком до 1 года, ареста сроком до 6 месяцев или ограничения свободы сроком до 2 лет.

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