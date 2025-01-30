Водій вистрілив у голову кур'єру Glovo через конфлікт на дорозі (відео)

Подія потрапила в об’єктив камери мобільного телефону

У четвер, 30 січня, у Печерському районі Києва перехожі стали свідками страшного видовища — тут водій авто вистрілив у голову кур’єру Glovo, який пересувався на мопеді. Інцидент стався біля метро "Звіренецька".

Відповідні кадри було опубліковано у столичних Телеграм-каналах. За попередніми даними, постраждалий залишився живим і його врятував шолом.

Відомо, що між водієм автомобіля та кур’єром Glovo виник конфлікт на дорозі. За словами очевидців, автовласник здавав назад, а кур’єр на мопеді в цей момент дуже близько проїхав біля його машини, але транспортний засіб не зачепив.

Водієві це не сподобалося – він почав кричати та вигукувати нецензурні вислови. У ході суперечки агресивний автовласників дістав пістолет і вистрілив у голову потерпілому.

На щастя, кур’єр не постраждав, бо в нього на голові був шолом, а пістолет виявився газовим.

На місце НП викликали правоохоронців, які опитали свідків, вилучили пістолет та склали на його власника адмінпротокол.

За цим фактом буде проведено розслідування.

Стріляли біля метро "Звіренецька"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік розстріляв охоронця парковки через зауваження. Потерпілий намагався відібрати у водія зброю, проте агресивний чоловік здійснив близько п’яти пострілів у його бік. Охоронець отримав множинні поранення та його на "швидкій" доставили до лікарні.