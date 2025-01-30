Водитель выстрелил в голову курьеру Glovo из-за конфликта на дороге (видео)

Произошедшее попало в объектив камеры мобильного телефона

В четверг, 30 января, в Печерском районе Киева прохожие стали свидетелями жуткого зрелища — здесь водитель авто выстрелил в голову курьеру Glovo, который передвигался на мопеде. Инцидент произошел возле метро "Звиренецкая".

Соответствующие кадры были опубликованы в столичных Телеграм-каналах. По предварительным данным, пострадавший остался жив и его спас шлем.

Известно, что между водителем автомобиля и курьером Glovo возник конфликт на дороге. По словам очевидцев, автовладелец сдавал назад, а курьер на мопеде в этот момент очень близко проехал возле его машины, но транспортное средство не задел.

Водителю это не понравилось — он начал кричать и выкрикивать нецензурные выражения. В ходе словесной перепалки агрессивный автовладелей достал пистолет и выстрелил в голову пострадавшему.

К счастью, курьер не пострадал, так как у него на голове был защитный шлем, а пистолет оказался газовым.

На место ЧП вызвали правоохранителей, которые опросили свидетелей, изъяли пистолет и составили на его владельца админпротокол.

По данному факту будет проведено расследование.

Стреляли возле метро "Звиренецкая"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина расстрелял охранника парковки из-за замечания. Пострадавший пытался отобрать у водителя оружие, однако агрессивный мужчина совершил около пяти выстрелов в его сторону. Охранник получил множественные ранения и его на "скорой" доставили в больницу.