У Чернівцях двоє нетверезих підлітків побили студента в гуртожитку і зняли відео

Потерпілий сам впустив нападників до своєї кімнати

У Чернівцях підлітки побили 16-річного студента в кімнаті гуртожитку місцевого навчального закладу. До бійки, яка сталася 14 грудня, причетні двоє хлопців віком 14 і 17 років, які були напідпитку.

Потерпілий сам впустив їх до своєї кімнати через вікно. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Коли підлітки зайшли до кімнати, між ними зав'язалась суперечка. 14-річний хлопець почав бити студента, а його старший товариш у цей час знімав побиття на мобільний телефон.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Зараз правоохоронці проводять експертизи та інші слідчі дії, щоб з'ясувати всі обставини події.

Працівники поліції разом із вчителями проводять виховні бесіди з учасниками бійки. За розслідуванням справи наглядають прокурори, які спеціалізуються на злочинах, скоєних підлітками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно на зупинці у Дніпрі підлітки жорстоко побили чоловіка. Поліція проводить розслідування.