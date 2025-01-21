На Львівщині водій зніс жінок на парковці: одна з них загинула (фото)

Водію загрожує до 8 років тюрми

На Львівщині сталась смертельна ДТП на парковці. Водій авто не впорався з керування і наїхав на двох жінок.

Про це повідомляє Національна поліція Львівської області. Зазначається, що старша жінка загинула одразу на місці аварії від отриманих травм.

За даними правоохоронців, інцидент стався 20 січня, близько 11:20, на вулиці Львівській у Жовкві. Розпочато досудове розслідування, поліція встановлює усі обставини ДТП.

"Водій автомобіля Peugeot 406, 45-річний місцевий житель, не впорався з керуванням і виїхав на паркувальний майданчик, де здійснив наїзд на двох жінок віком 56 і 67 років, мешканок одного з сіл Львівського району, та два автомобілі – Skoda Fabia і ВАЗ 2111", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії старша жінка загинула, а молодша отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Водія вже затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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