У Києві сталась масова бійка, є постраждалі. "Телеграф" дізнався деталі

Постраждалих били і ногами, і навіть по обличчю

Вечір п’ятниці, 24 січня, не став спокійним для мешканців Києва — на Борщагівці компанія чоловіків лаялася та кидалася на людей. Попередньо не обійшлося навіть без госпіталізацій.

"Телеграф" побував на місці подій та поговорив із постраждалими.

Хлопець на ім’я Максим розповів, що вони з дівчиною йшли з кафе, де святкували день народження, коли повз проходила компанія чоловіків. Один із них назвав дівчину "шл**ою", у відповідь його попросили стежити за словами, після чого почалася бійка.

"Більше п’яти людей, натовпом всі налетіли, що мене, що її починають бити. Незрозуміло за що, просто з нуля", — каже Максим.

Постраждалу дівчину звуть Діана. Вона розповіла, що її били по обличчю та тілу, забрали сумку з грошима, окуляри та інші речі. Свідки інциденту викликали на місце подій поліцію, але правоохоронці нібито нічого не зробили.

"У мене болить коліно, ви бачите, що порвано колготки, але поліцейські нічого не роблять, вони не можуть знайти винуватця. Заяву не писала, тому що поліція нічого не може зробити", — каже Діана.

Очевидці також сказали, що ще до приїзду поліції нібито було госпіталізовано ще одну жінку, побиту тими самими людьми.

Сталося все біля кінотеатру "Лейпциг" на Гната Юри.

Так виглядає місце події

На місце викликали правоохоронців

Окрім поліції, викликали і "швидку"

На місці залишилися розбиті пляшки від спиртного

Також в мережі вже з'явилося перше відео самого моменту бійки:

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Києві школярки жорстоко побили дитину, знімаючи все на відео.