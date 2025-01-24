Причеп фури впав на легковик на повороті в Дніпрі (відео моменту)

Після аварії утворився величезний затор

У п'ятницю, 24 січня, в Дніпрі сталась моторошна аварія за участі легкового авто та фури. Про постраждалих інформація не надходила.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що ДТП сталась вдень на лівому березі міста.

"Причеп з фури завалився на капот легковика: відео моменту ДТП на перехресті вул. Янтарна та вул. Калинова", — підпис під відео з моменту аварії.

На кадрах видно, що фура з білим причепом повертала на перехресті і під час руху причеп відірвався. Він впав прямо на капот червоної легковушки. При цьому швидкість руху водій фури не перевищив. Наразі внаслідок аварії утворився величезний затор.

"Величезний затор утворився, через аварію на перехресті вулиць Янтарна та Калинова. Автівки стоять до вулиці Марії Лисиченко", — пишуть у мережі під відео із заторами.

Місцеві канали додають, що постраждалих внаслідок аварії немає. Але наразі офіційної інформації від поліції не надходило.

Нагадаємо, що 24 січня у ДТП загинула популярна блогерка Анна Жук. За кермом авто був її чоловіка, у салоні перебувала одна дитина, яка отримала тяжкі травми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Рівненській області сталась трагічна ДТП. Водій наїхав на маму з візком.