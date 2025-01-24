Прицеп фуры рухнул на легковушку на повороте в Днепре (видео момента)
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После аварии образовалась огромная пробка
В пятницу, 24 января, в Днепре произошла жуткая авария с участием легкового авто и фуры. О пострадавших информация не поступала.
Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что ДТП произошло днем на левом берегу города.
"Прицеп с фуры рухнул на капот легковушки: видео момента ДТП на перекрестке ул. Янтарная и ул. Калиновая", — подпись под видео с момента аварии.
На кадрах видно, что фура с белым прицепом поворачивала на перекрестке и при движении прицеп оторвался. Он упал прямо на капот красной легковушки. При этом скорость движения водитель фуры не превысил. В результате аварии образовалась огромная пробка.
"Огромная пробка образовалась, из-за аварии на перекрестке улиц Янтарная и Калиновая. Автомобили стоят к улице Марии Лисиченко", — пишут в сети под видео с пробками.
Местные каналы добавляют, что пострадавших в результате аварии нет. Но пока официальной информации от полиции не поступало.
Напомним, что 24 января в ДТП погибла популярная блогерша Анна Жук. За рулем авто находился ее муж, в салоне был один ребенок, который получил тяжелые травмы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Ровенской области произошло трагическое ДТП. Водитель наехал на маму с коляской.