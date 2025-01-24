Двое детей погибли во время пожара в Ровенской области (фото)

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются

В Ровенской области в частном доме произошел смертельный пожар, в результате которого погибло двое детей. Мать и еще один ребенок чудом спаслись и были переданы в руки медиков.

Огонь очень быстро распространялся и дом сгорел практически дотла. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Известно, что в селе Казак Ровенской области произошел пожар в жилом доме. На место оперативно прибыли спасатели и медики скорой помощи. Как оказалось в доме находилось трое детей, их мать и родственник семьи.

До прибытия спасателей один ребенок смог самостоятельно выбежать во двор. В ходе ликвидации возгорания пожарные в одной из комнат обнаружили еще двух детей, 2014 и 2021 года рождения.

Детей через окно передали медикам "скорой", которые оперативно начали проводить реанимационные мероприятия. К сожалению, детей спасти не удалось и они скончались на месте происшествия.

Мать детей и родственник семьи выжили и были госпитализированы. Медики диагностировали у них отравление угарным газом и острую реакцию на стресс.

Огонь практически полностью уничтожил мебель, бытовые приборы и вещи в комнатах дома. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

По данному делу компетентными органами проводится расследование.

Трагедия произошла в селе Казак

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Николаевской области в пожаре погиб 10-летний мальчик. Возгорание возникло в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома в поселке Березанка. Обстоятельства трагедии выясняются полицией.