Побігли збирати бензин: у Нігерії живцем згоріли понад 70 людей (відео)

Люди хотіли зібрати пальне, і в цей момент бензовоз вибухнув

У центральній частині Нігерії 18 січня сталася масштабна трагедія — вибух бензовоза забрав життя щонайменше 70 осіб. Люди загинули, намагаючись зібрати паливо з перекинутої автоцистерни.

За даними Agence France-Presse, аварія сталася з вантажівкою, що перевозила близько 60 тонн палива. Після того, як бензовоз перекинувся, до місця події прибула інша автоцистерна для перекачування пального. Місцеві мешканці, побачивши розлите паливо, почали збиратися навколо місця аварії.

Голова Федерального корпусу безпеки дорожнього руху Кумар Цуквам повідомив, що незважаючи на спроби правоохоронців завадити людям наближатися до небезпечної зони, великий натовп продовжував збирати пальне. Раптово автоцистерна спалахнула, вогонь перекинувся на іншу вантажівку.

За офіційними даними, на місці трагедії виявлено вже 70 тіл загиблих. Поранення отримали 56 людей. Більшість жертв — збирачі металобрухту, які регулярно відвідують подібні місця у пошуках цінних матеріалів. Тіла багатьох загиблих обгоріли настільки сильно, що їх неможливо ідентифікувати.

Федеральний корпус безпеки дорожнього руху Нігерії продовжує розслідування обставин трагедії.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що в Анголі "перевірки на чаклунство" закінчилися масштабною трагедією. Загинуло понад 50 людей.