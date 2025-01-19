"Моментальна смерть": стали відомі подробиці трагедії на гірськолижному курорті Драгобрат (відео)

Загибла – лікар з Ковеля Катерина Ігнатьєва

На популярному гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка. Очевидці повідомляють, що вона впала з бугельного підйомника.

Стало відоме ім’я загиблої, а також подробиці її смерті. У мережі розповсюджується відео з місця загибелі дівчини.

За попередніми даними, під час підйому на бугельному підйомнику жінку занесло і вона вдарилася об металевий штир, внаслідок чого загинула.

"Померла дівчина, коли каталася на лижах", — розповіли журналістам в поліції.

За словами очевидців, її тіло пролежало на місці 3-4 години.

За інформацією джерел "Волинської служби новин", загибла – лікарка Катерина Ігнатьєва з Ковеля.

"Я стояв в черзі на підйомник і бачив як вона підіймалась. Їй подали швабру, але вона уперлась в неї руками, а не зачепила за ноги, після чого присіла на корточки і поїхала так вверх. Потім я тільки сів на бугель я побачив що вона летить з гори. Ми якось змогли її оминути. І далі вона прилетіла в забор чи опору на місці посадки. Я це все бачив. Бо був десь в метрах 20 від місця посадки", — пише один з очевидців трагедії.

Нагадаємо, у день своєї загибелі Катерина опублікувала відео з підписом "Відкрила для себе лижі. Тепер кататимуся щороку".

Як повідомлялося раніше, на гірськолижному курорті "Плай", що розташований у Сколівському районі Львівської області, під час спуску з гори на лижах загинула 12-річна дитина. Хлопчик спускався на лижах, але не втримав рівноваги, упав і вдарився головою. Врятувати його не вдалося.

Також нагадаємо, що на Драгобраті нещодавно спалахнув готель. Через складні умови пожежники туди дісталися не відразу, а тому гасити його спочатку доводилося туристам.