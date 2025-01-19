Побежали собирать бензин: в Нигерии заживо сгорели более 70 человек (видео)

Люди хотели собрать горючее, и в этот момент бензовоз взорвался

В центральной части Нигерии 18 января произошла масштабная трагедия — взрыв бензовоза унес жизни не менее 70 человек. Люди погибли, пытаясь собрать топливо из опрокинутой автоцистерны.

По данным Agence France-Presse, авария произошла с грузовиком, перевозившим около 60 тонн топлива. После того, как бензовоз опрокинулся, к месту происшествия прибыла другая автоцистерна для перекачки горючего. Местные жители, увидев разлитое топливо, начали собираться вокруг места аварии.

Глава Федерального корпуса безопасности дорожного движения Кумар Цуквам сообщил, что несмотря на попытки правоохранителей помешать людям приближаться к опасной зоне, большая толпа продолжала собирать горючее. Внезапно автоцистерна вспыхнула, огонь опрокинулся на другой грузовик.

По официальным данным, на месте трагедии обнаружено уже 70 тел погибших. Ранения получили 56 человек. Большинство жертв — сборщики металлолома, регулярно посещающие подобные места в поисках ценных материалов. Тела многих погибших обгорели так сильно, что их невозможно идентифицировать.

Федеральный корпус по безопасности дорожного движения Нигерии продолжает расследование обстоятельств трагедии.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что в Анголе "проверки на колдовство" закончились масштабной трагедией. Погибли более 50 человек.