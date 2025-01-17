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Багатодітний українець втратив уже другу дружину через війну. Деталі трагедії та відео

Автор
Анастасія Мокрик
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Херсонець Ігор втратив свою дружину Оксану під час обстрілу Кривого Рогу Новина оновлена 17 січня 2025, 15:18
Херсонець Ігор втратив свою дружину Оксану під час обстрілу Кривого Рогу. Фото Колаж "Телеграфу" / "Свої" / ДСНС

Пара познайомилася минулого року

Ракетний удар по Кривому Рогу, який росіяни здійснили 17 січня, забрав у трьох дітей прийомну матір. Жінка загинула прямо в машині внаслідок влучення осколка.

Про це розповів чоловік загиблої, повідомляє Telegram-канал "На годині". За його словами, у нього троє дітей та у старшого сина сьогодні день народження. Сім’я їздила на ринок за покупками, як раптом у місті пролунав потужний вибух.

Чоловік зазначив, що встиг пригнутися. А ось його дружина не встигла і як результат — два осколки в груди. Він додав, що діти дуже тяжко переживають цю трагедію.

" У дітей істерика. І коли побачили нову маму їхню загиблу, у них просто зірвало... Уявіть, у 2022 році рідну маму поховали, а зараз прийомну ", — сказав чоловік.

Він додав, що у 2022 році він втратив першу дружину та матір своїх дітей. Це сталося під час обстрілу Херсона, звідки він сам родом. Після трагедії чоловік вивіз дітей із міста. А торік він познайомився зі своєю другою дружиною, яку сьогодні, 17 січня, втратив.

У Telegram-каналі "Свої. Кривий Ріг" повідомляють, що стали відомі імена двох жертв — Олексій, якому було 20 років та Оксана, якій було 45.

Зазначається, що загибла Оксана була вчителькою музичного мистецтва в одній із криворізьких гімназій. Олексій був студентом педагогічного університету.

Удар по Кривому Розі 17 січня

Вдень у п’ятницю росіяни атакували Кривий Ріг. У місті пролунав вибух.

У МВС кажуть, що частково було зруйновано чотириповерхову будівлю навчального закладу, два багатоквартирні будинки та господарську споруду. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули четверо людей і ще шість постраждали.

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочали розслідування за фактом ракетного удару по Кривому Розі (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 грудня росіяни вдарили по двоповерховому будинку у Кривому Розі. Тоді було поранено п’ятьох людей, серед яких дитина. На щастя, обійшлося без загиблих.

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