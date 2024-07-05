Пишуть "Дякую за "СВО": у Росії низка жорстоких вбивств (фото)

Невідомо, чи були пов’язані вбиті з війною Росії в Україні

У Росії набирає обертів страшний флешмоб. Відомо мінімум про три вбивства в різних областях, на місцях яких було залишено написи "дякую за "СВО" (війну в Україні — ред.)".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Інформації про жертв немає, так само як і про їхню причетність до участі у війні.

Одне з убивств сталося у Пітері 21 червня. В одному з районів міста біля гаражів знайшли тіло чоловіка із сокирою у спині. Поруч на стіні одного з гаражів був напис "дякую за "СВО" (війну в Україні — ред.)".

А перед цим схожа розправа сталася у Москві. Труп теж чоловіка знайдено в одному з під’їздів — у його спині стирчав ніж. А напис було залишено на записці, яку виявили у кишені загиблого.

А 4 липня стало відомо, що на трасі Псков — Ізборськ між Неєловим і Червоною Ріпкою в автомобілі на узбіччі близько 03:00 знайшли закривавлене тіло чоловіка. На кадрах з місця видно, що він сидів на місці водія. Спосіб вбивства не повідомляється. Напис був залишений на задніх лівих дверях.

Зауважимо, що відстань між місцями вбивств від 250 км до 1000 км. Жодних офіційних повідомлень про ці три злочини від правоохоронців не надходило. При цьому в росЗМІ стверджують, що це все "фейкові новини", "ІПСО України" та "постанова від ЗСУ".

Українці в мережі не надто обурені подіями в РФ. Вони припустили, що вбиті могли бути так званими "ветеранами війни".

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Росії сталося ДТП із літаком. Через це рейс відклали щонайменше на 3 години.