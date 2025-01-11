На Львівщині автобус зіткнувся з авто: постраждало багато людей

В аварії постраждало семеро людей

У Львівській області на трасі дорогу не поділили легковий автомобіль та автобус. Внаслідок зіткнення постраждало семеро людей і всі вони були доставлені до місцевих медзакладів.

На місці ДТП працювали усі екстрені служби. Про це повідомили у прес-службі Поліції Львівської області.

Відомо, що масштабна аварія сталася 10 січня близько 19.30 на автодорозі "Куровичі-Рогатин" у селі Затемні Львівського району. Тут 36-річний водій Peugeot з Івано-Франківська зіткнувся з автобусом Mеrcedes-Benz під керуванням 39-річного мешканця Львівського району.

Внаслідок ДТП водій легковика та шестеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. Серед постраждалих опинилися мешканки Львівського району у віці 17, 18 та 41 рік, 67-річна львів’янка, 28-річний мешканець Львівського району та 48-річний мешканець Золочівського району.

На місці аварії працювали усі екстрені служби. Причини та обставини ДТП встановлюються. По цій справі проводиться розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині сталася моторошна масова аварія з постраждалими і загиблими. Відомо, що в Золочівському районі Львівської області на трасі "Львів-Тернопіль" дорогу не поділили відразу шість автомобілів. одне авто перекинулося на дах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Львівській області сталася страшна ДТП. Пішохода збило одне авто, після чого його відкинуло на зустрічну смугу, де переїхало інше.