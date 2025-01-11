Во Львовской области автобус столкнулся с авто: пострадало много людей

В аварии пострадало семь человек

Во Львовской области на трассе дорогу не поделили легковой автомобиль и автобус. В результате столкновения пострадало семь человек и все они были доставлены в местные медучреждения.

На месте ДТП работали все экстренные службы. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Львовской области.

Известно, что масштабная авария произошла 10 января, около 19.30, на автодороге "Куровичи-Рогатин" в селе Затемне Львовского района. Здесь 36-летний водитель Peugeot из Ивано-Франковска столкнулся с автобусом Mеrcedes-Benz под управлением 39-летнего жителя Львовского района.

В результате ДТП водитель легковушки и шестеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. Среди пострадавших оказались жительницы Львовского района в возрасте 17, 18 и 41 год, 67-летняя львовянка, 28-летний житель Львовского района и 48-летний житель Золочевского района.

На месте аварии работали все экстренные службы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По данному делу проводится расследование.

Напомним, на Львовщине произошла жуткая массовая авария с пострадавшими и погибшим. Известно, что в Золочевском районе Львовской области на трассе "Львов-Тернополь" дорогу не поделили сразу шесть автомобилей. В результате произошедшего несколько легковушек получили сильные механические повреждения и слетели с трассы, а одно авто перевернулось на крышу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львовской области произошло жуткое ДТП. Пешехода сбило одно авто, после чего его отбросило на встречную полосу, где переехало другое.