На руці був опік: на Дніпропетровщині від удару струмом померла п’ятимісячна дитина, що загрожує батькам

Нині цією справою займаються правоохоронці

У Павлограді Дніпропетровської області уві сні померла п’ятимісячна дівчинка. Трагедія сталася внаслідок удару струмом. Як показало розслідування, розетка поруч із ліжком була вирвана зі стіни, а на руці дівчинки було видно опік, що підтверджує цю версію.

Про це в ефірі ДніпроTV розповів електромонтажник Олег Рибалко. За його словами, трагедія можна було б уникнути, якби на розетці було встановлено захист.

"З нормально встановленою розеткою такого не могло статися. Якби на розетці було встановлено захист, то такого не сталося б", — пояснив Рибалко.

Він також сказав, що якщо немає заземлення та захисту, то не можна купатися у ванній кімнаті, коли працює пральна машина.

Адвокат Ростислав Кравець повідомив, що батьки загиблої дівчинки можуть бути позбавлені волі на строк від 3 до 8 років. Слідство встановлюватиме обставини, за яких сталася трагедія.

За його словами, враховуючи існуючу практику, батьки можуть нести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність через таку трагедію.

"Якщо прокуратура та слідчі визнають достатніми докази того, що батьки неналежним чином дбали про дитину і допустили таку трагедію, то їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Відповідальність за цією статтею передбачена у вигляді позбавлення волі строком на 3-8 років", — сказав Кравець.

Деталі події

Як повідомляє "Інформатор", посилаючись на власні джерела, трагедія сталася в ніч проти 18 червня. Вночі дитина спала з батьками, а вранці вони побачили, що дочка мертва. Правоохоронці розпочали розслідування смерті дівчинки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2024 року на Дніпропетровщині помер 6-річний хлопчик. Напередодні він поїв полуницю, а потім йому стало погано. У дитини почали розвиватися поліорганна недостатність та шоковий стан. Через два дні він помер у лікарні.