"Життя обірвалося в полум’ї": в Київській області загинула 4-річна дитина (фото)

Бабуся відлучилася всього на кілька хвилин

У смт Володарка на Київщині у приватному будинку сталася смертельна пожежа, внаслідок якої загинув чотирирічний хлопчик. У сім’ї було троє дітей, а їхнім опікуном виступала бабуся.

Жінка на кілька хвилин залишила малечу, щоб сходити в магазин і в цей момент сталася трагедія. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Київській області.

Відомо, що у приватному будинку у селищі Володарка Білоцерківського району Київської області спалахнула пожежа. Полум’я побачили сусіди, які негайно викликали рятувальників.

Бійці ДСНС оперативно прибули на місце та розпочали гасіння пожежі. Сусіди розповіли рятувальникам, що у будинку можуть перебувати троє дітей, які проживають разом із бабусею-опікуном.

Пожежники негайно розпочали пошуки та встановили, що хлопчика 2019 року народження, місцеві жителі ще до прибуття рятувального підрозділу знайшли у дровнику та вивели на свіже повітря. Дитина була дуже злякана, але він не постраждав.

На жаль, ще одна дитина 2020 року народження залишилася в будинку та загинула у пожежі. Під час ліквідації загоряння рятувальники на згорілому ліжку виявили тіло малюка.

Старша сестра хлопчиків в цей момент перебувала у школі, а бабуся-опікун на кілька хвилин залишила малечу, щоб сходити до магазину. Саме в цей момент і сталася в будинку смертельна пожежа.

Причини та обставини трагедії встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Трагедія сталася у селі Володарка

Нагадаємо, у Києві в житловому багатоповерховому будинку спалахнула масштабна пожежа. В результаті події з палаючої квартири бійці ДСНС, за допомогою автодрабини, евакуювали жінку. Постраждалу передали до рук медиків, проте вона, на жаль, померла у кареті швидкої допомоги.

Крім цього, було екстрено евакуйовано п’ятьох осіб, які проживали на верхніх поверхах — їм допомога медиків не знадобилася.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Солом’янському районі Києва у багатоповерховому житловому будинку спалахнула масштабна пожежа. Бійцям ДСНС вдалося врятувати четверо людей – усіх їх вивели на свіже повітря.