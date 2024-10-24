На "Укрпошті" у Львові поліцейський напав на чоловіка? Поліція розкрила важливу деталь (відео)

Інцидент поштою потрапив на відео

У Львові в одному із відділень "Укрпошти" невідомий побив чоловіка. Потерпілого внаслідок пригоди госпіталізували.

Така інформація з’явилася в одному із місцевих Telegram-каналів. У пабліку водночас опублікували відповідне відео.

"Постраждалий підійшов у чергу до відділення, щоб допомогти дівчині забрати пакунок. На нього накинувся чоловік лайливими словами. Зрештою чоловік побив хлопця", — пише автор поста.

Увага! У відео є нецензурна лексика та сцена побиття.

Водночас зазначається, що нападником нібито виявився співробітник поліції. Він, як кажуть у підводці до відео, показав своє посвідчення співробітникам швидкої допомоги.

Варто зазначити, що наразі офіційної інформації щодо цього від правоохоронців немає.

Своєю чергою, "Телеграф" зв’язався з пресслужбою поліції Львівської області, щоб підтвердити або спростувати цей факт.

Начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що нападник не є працівником підрозділів поліції Львівської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові двоє чоловіків напали на контролера ЛКП "Львівавтодор". Контролери одразу ж викликали правоохоронців. Інцидент потрапив на відео.