"Я тобі ніс зламаю": у Києві неадекват напав на інспекторку з паркування (відео)

Зловмисника затримали гарячими слідами

У п’ятницю, 11 жовтня, у Шевченківському районі Києва агресивний водій накинувся з кулаками на дівчину-інспекторку з паркування. Чоловікові не сподобалося, що йому зробили зауваження, і він кілька разів ударив потерпілу.

Після події зловмисник сів у своє авто та втік. На щастя, інцидент потрапив в об’єктиу боді-камери інспекторки та автовласника знайшли правоохоронці. Чоловікові тепер загрожує ув’язнення.

На вулиці Пирогова у Шевченківському районі Києва інспекторка з паркування відділу контролю за дотриманням правил зупинки КМДА помітила порушника. Дівчина підійшла до автомобіля Toyota і зробила водію зауваження.

Вона попросила чоловіка перепаркуватися, проте останній поводився агресивно і відмовився відганяти авто.

Коли чоловік побачив, що йому збираються виписати штраф за неправильне паркування, то накинувся на дівчину з кулаками. При цьому він ображав постраждалу та погрожував "зламати їй ніс".

Внаслідок нападу дівчина отримала травми ноги і плеча. Після побиття інспекторки чоловік сів у авто та поспішив поїхати. Проте завдяки запису з боді-камери поліцейські оперативно встановили місцезнаходження 54-річного водія та затримали його.

За фактом загрози чи насильства щодо посадової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок розпочато кримінальне провадження.

Агресивному водієві загрожує ув’язнення терміном до 5 років. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік розстріляв охоронця парковки через зауваження. Зловмисник зробив близько п’яти пострілів і серйозно поранив чоловіка. Стрілку загрожує до семи років позбавлення волі.