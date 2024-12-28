Убил четверых малолетних детей и пытался перерезать горло себе. В России произошло ужасное преступление

Всего семья имела шестерых детей

В России отец убил четырех малолетних детей, пока супруга спала на втором этаже дома. Всего в семье шестеро детей.

Об этом пишут РосСМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что инцидент произошел в СНО "Мижурка" в Тверской области.

Известно, что мужчина убил троих мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалую девочку. Отец – уроженец Таджикистана с гражданством РФ.

"Мать спала на втором этаже частного дома в СНО "Мижурка" в Тверской области. Когда услышала шум, спустилась вниз вместе с мужем. Малышей уже не было в живых. Мужчину смогли остановить в тот момент, когда он пытался порезать себе горло", — говорится в сообщении.

Брат фигуранта говорит, что мужчина стал вести себя неадекватно примерно три дня назад. Мужчину отвезли в реанимацию с порезом шеи. 37-летний фигурант на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По предварительным данным, его реанимировали.

Напомним, недавно в Харькове мужчина жестоко убил гражданскую жену. Его уже задержала полиция. Он задушил веревкой свою сожительницу, а затем замотал в ковер.

Ранее "Телеграф" писал, что киевлянин жестоко убил родную бабушку, ведь ему не понравился ее суп. Мужчина получил девять лет лишения свободы.