В Запоріжжі спалахнув притулок для тварин: собаки згоріли живцем, підозрюється підпал

Притулок для тварин в Запоріжжі, скоріше за все, підпалили навмисне

В Запоріжжі ввечері 24 жовтня згорів притулок для тварин "Хвостики", розташований у Хортицькому районі міста. Частина собак, які мешкали у притулку, загинула від полум'я, є підозри, що притулок підпалили навмисне, але хто це зробив, поки що залишається невідомим.

Про це повідомили запорізькі ЗМІ, інформаційні канали та волонтери. Притулок "Хвостики" керується запорізькою волонтеркою Оленою Джимою, яка отримала опік руки під час ліквідації пожежі. Відео загоряння вже з'явилося у соцмережах.

"Подивіться, що люди в Запоріжжі зробили – підпалили притулок з собаками, собаки згоріли заживо в будках", – говорить автор відео під час зйомки.

Начальник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько сказав у коментарі ЗМІ, що поліцейські вже почали розслідування інциденту. На місці працює криміналістична лабораторія.

"Займання виникло в приватному прихистку для тварин у Запорізькому районі обласного центру. На повідомлення про подію разом зі співробітниками ДСНС негайно виїхали поліцейські територіального підрозділу поліції. Пожежу локалізовано, однак, за попередніми відомостями, пʼять собак згоріли у вольєрах", – сказано в офіційному повідомленні ГУНП в Запорізькій області.

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