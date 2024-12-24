Под Киевом мужчина во время ссоры бросил в сестру гранату (фотофакт)

Злоумышленник находится под стражей

На Бучанщине под Киевом мужчина бросил гранату в сторону своей сестры и знакомого. Причиной произошедшего стала банальная ссора, которая началась во время застолья.

В результате взрыва пострадало два человека и сам злоумышленник, однако после оказания медицинской помощи от госпитализации все они отказались. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области.

Известно, что 31-летний житель села Гавронщина в Киевской области собрался за столом со своей сестрой и ее знакомым. В ходе застолья между ними началась ссора, которая переросла в конфликт.

В какой-то момент мужчина достал гранату и бросил ее в сторону присутствующих. В результате взрыва мужчина получил посеченные раны тела, а женщина — контузию и осколочные ранения ноги.

После того, как им была оказана медицинская помощь от госпитализации пострадавшие категорически отказалась. При этом злоумышленник также получил ранения и ему оказали первую помощь на месте ЧП.

Стоит отметить, что все фигуранты находились в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит наказание в виде длительного тюремного заключения.

ЧП произошло в селе Гавронщина

Напомним, в столице полицейские задержали злоумышленника, который бросил гранату на стадион, где в этот момент находилась группа подростков. К счастью, граната оказалась страйкбольной и массовых жертв удалось избежать. При этом пострадал один из парней — ему понадобилась помощь медиков.

Хулиган был задержан. Свои действия он объяснил тем, что хотел "пошутить и напугать" собравшихся.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области в квартире взорвалась граната — женщине едва не оторвало руки. В результате произошедшего ранения различной степени тяжести получила 52-летняя женщина. Пострадавшую с травмами обеих рук доставили в больницу.