Задовольнив до смерті термосом та пляшкою: на Одещині засудили чоловіка за дивний секс

За його словами, все відбувалося за бажанням

В Одеській області засудили чоловіка, який неприродним способом займався з жінкою сексом. Внаслідок чого вона померла.

Про це стало відомо з рішення суду. Подія сталась ще у 2023 році.

В суді чоловік пояснив, що в післяобідній час на своєму автомобілі він їхав додому і побачив знайому жінку. Вона йшла під дощем без парасольки і пʼяна сіла в автівку. Обвинувачений придбав ще пляшку горілки і пара поїхала додому.

Знайомі розпивали горілку і жінка почала приставати до чоловіка та намагалася стягнути штани. Обвинувачений відмовився від статевого зв`язку, тому вона запропонувала інший спосіб.

Використовуючи термос розмірами 24,4х6,9х6,9 см, скляну пляшку об`ємом 0,5 літрів циліндричної форми найбільшими розмірами 26,9х6,6х6,7 см та скляну пляшку циліндричної форми найбільшими розмірами 18,9х5,6х5,6 см, засунув жінці у піхву та задній прохід предмети побуту, спричинивши їй тілесні ушкодження. Від отриманих травм вона померла на місці.

Стосунки з потерпілою чоловік підтримував протягом довгих років, жінка приходила до нього, залишалася ночувати. Обвинувачений у скоєному розкаюється. За його словами, все відбувалося за бажанням і він не хотів настання таких наслідків.

Рідні потерпілої претензій до обвинуваченого не мають, та просили визначити міру покарання не пов`язаної з позбавленням волі.

Суд визнав винним підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України, та призначили йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням, визначивши йому іспитовий строк у 3. роки.

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