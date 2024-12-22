Удовлетворил до смерти термосом и бутылкой: в Одесской области осудили мужчину за странный секс

По его словам, все происходило по желанию

В Одесской области осудили мужчину, который неестественным способом занимался с женщиной сексом. В результате чего она умерла.

Об этом стало известно из решения суда. Событие произошло еще в 2023 году.

В суде мужчина объяснил, что в послеобеденное время на своем автомобиле он ехал домой и увидел знакомую женщину. Она шла под дождем без зонта и пьяная села в машину. Обвиняемый приобрел еще бутылку водки и пара поехала домой.

Знакомые распивали водку и женщина начала приставать к мужчине и пыталась стянуть штаны. Обвиняемый отказался от половой связи, поэтому она предложила другой способ.

Используя термос размерами 24,4х6,9х6,9 см, стеклянную бутылку объемом 0,5 литров цилиндрической формы наибольшими размерами 26,9х6,6х6,7 см и стеклянную бутылку цилиндрической формы наибольшими размерами 18,9х5,6х5,6 см, засунул женщине во влагалище и задний проход предметы быта, причинив ей телесные повреждения. От полученных травм она скончалась на месте.

Отношения с потерпевшей мужчина поддерживал в течение долгих лет, женщина приходила к нему, оставалась ночевать. Обвиняемый в содеянном раскаивается. По его словам, все происходило по желанию и он не хотел наступления таких последствий.

Родные потерпевшей претензий к обвиняемому не имеют, и просили определить меру наказания не связанной с лишением свободы.

Суд признал виновным подозреваемого в совершении уголовного правонарушения. На основании ст. 75 УК Украины мужчину освободили от отбывания наказания с испытанием, определив ему испытательный срок в 3 года.

Ранее "Телеграф" писал, что физрука, изнасиловавшего мальчиков в Харькове, нашли в монастыре.