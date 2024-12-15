Хлопець 16-ти років раптом помер у Рівненській області: що кажуть в поліції

Правоохоронні органи з’ясовують причини смерті

Співробітники поліції розслідують обставини смерті 16-річного мешканця Сарненського району Рівненської області.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління ГУНП України. За попередніми даними, смерть настала 4 грудня близько 20 години. Мешканець села Бережки прийшов до своїх друзів — під час перебування у гостях йому стало погано і він знепритомнів.

Друзі почали надавати йому першу допомогу, викликали лікарів та попросили свого знайомого, щоб той віз хлопця назустріч медикам.

Близько 20.40 на виїзді з села лікарі "швидкої допомоги" констатували клінічну смерть неповнолітнього, але продовжили спроби реанімувати його. Життя хлопця врятувати не вдалось.

Причинами смерті стали тяжка поліорганна недостатність, набряк головного мозку та легень, захворювання лімфи, дистрофічні зміни печінки та селезінки, захворювання серця. Під час огляду місця події не було виявлено слідів, які свідчили б про настання смерті насильницьким шляхом.

За даними поліції, підліток проживав з бабусею та ніде не стояв на обліку.

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