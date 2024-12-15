Парень 16-ти лет вдруг умер в Ровенской области: что говорят в полиции

Правоохранительные органы выясняют причины смерти

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства смерти 16-летнего жителя Сарненского района Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГУНП Украины. По предварительным данным, смерть наступила 4 декабря около 20 часов. Житель села Бережки пришел к своим друзьям — во время пребывания в гостях ему стало плохо и он потерял сознание.

Друзья начали оказывать ему первую помощь, вызвали врачей и попросили своего знакомого, чтобы тот вез парня навстречу медикам.

Около 20:40 на выезде из села врачи "скорой помощи" констатировали клиническую смерть несовершеннолетнего, но продолжили попытки реанимировать его. Жизнь парня спасти не удалось.

Причинами смерти стали тяжелая полиорганная недостаточность, отек головного мозга и легких, заболевание лимфы, дистрофические изменения печени и селезенки, заболевания сердца. В ходе осмотра места происшествия не было выявлено следов, которые бы свидетельствовали о наступлении смерти насильственным путем.

По данным полиции, подросток проживал с бабушкой и нигде не стоял на учете.

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