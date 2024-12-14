Чоловіка, який влаштував теракт у Дніпрі, затримали: що йому загрожує (фото)

Чоловік може опинитися за ґратами до кінця життя

Поліцейські разом зі Службою безпеки затримали чоловіка, який вчинив вибух у Дніпрі 14 грудня біля будівлі ТЦК. Попередньо відомо, що він діяв за вказівками із Росії.

Про це повідомили пресслужби Нацполіції та СБУ. Зазначається, що зловмисника знайшли по "гарячим слідам".

Ним виявився 37-річний житель Дніпропетровської області, який раніше вже був судимий. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 258 (терористичний акт), санкція статті передбачає покарання аж до довічного ув’язнення.

За даними telegram-каналу Інсайдер, затриманого звуть Рубен Восканян.

Правоохоронці повідомляють, що внаслідок підриву саморобного вибухового пристрою в одному із центральних районів Дніпра загинула одна людина, а ще кілька дістали поранення. Серед постраждалих двоє поліцейських, за їхнє життя борються лікарі.

Нагадаємо, 8 грудня у Харкові підірвали вибуховий пристрій біля відділення поліції. Обійшлося без загиблих та постраждалих, однак у мережі писали про можливий теракт.

А до цього СБУ затримала підлітків, які підірвали відділення поліції на Київщині.