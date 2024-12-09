Черговий теракт? У Харкові підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції

Було пошкоджено фасад будівлі територіального відділу Нацполіції Харкова

У Харкові ввечері 8 грудня в одному з районів міста пролунав вибух. Як виявилося, інцидент стався у Слобідському районі міста та не був пов'язаний із бойовими діями: біля входу до територіального відділу поліції було підірвано невідомий вибуховий пристрій.

Про це повідомила Національна поліція Харківської області. Зазначається, що внаслідок вибуху обійшлося без постраждалих, але є пошкодження.

"Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції. Подія сталася 8 грудня близько 17:00. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає", – сказано у повідомленні.

Проводиться робота з пошуку причетних до вибуху та встановлення типу вибухового пристрою. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у середині жовтня поточного року в Києві пройшла хвиля масового мінування. Тоді подібні повідомлення надходили на електронну пошту торгових центрів, шкіл, університетів, музею мистецтв, екологічного центру, посольства Хорватії у Києві, посольства США, "Укренерго" та інші.

Також у вівторок, 26 листопада, мережею почала ширитись інформація, що нібито ветеран АТО масово розіслав листи про "мінування" різних будівель. Зокрема, у Києві та Львові.