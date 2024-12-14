Мужчину, устроившего теракт в Днепре, задержали: что ему грозит (фото)

Мужчина может оказаться за решеткой до конца жизни

Полицейские вместе со Службой безопасности задержали мужчину, который устроил взрыв в Днепре 14 декабря возле здания ТЦК. Предварительно известно, что он действовал по указаниям из России.

Об этом сообщили пресс-службы Нацполиции и СБУ. Отмечается, что злоумышленника вычислили по горячим следам.

Им оказался 37-летний житель Днепропетровской области, который ранее уже был судим. В настоящее время открыто уголовное производство по статье 258 (террористический акт), санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Согласно данным telegram-канала Инсайдер, задержанного зовут Рубен Восканян.

Правоохранители сообщают, что вследствие подрыва самодельного взрывного устройства в одном из центральных районов Днепра погиб один человек, а еще несколько получили ранения. Среди пострадавших двое полицейских, за их жизни борются врачи.

Напомним, 8 декабря в Харькове взорвали взрывное устройство возле отделения полиции. Обошлось без погибших и пострадавших, однако в сети писали о возможном теракте.

А до этого СБУ задержала подростков, взорвавших отделение полиции в Киевской области.