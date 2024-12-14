У Дніпрі стався теракт. Постраждало двоє копів та є загиблий: усі подробиці (фото)

Поліція розпочала розслідування

У суботу, 14 грудня, у Дніпрі пролунав вибух, який не пов'язаний з ракетною атакою. Ймовірно, йдеться про теракт. Вже відомо про одного загиблого.

Як повідомляє Національна поліція області, вибух пролунав в одному з центральних районів міста. На місці працюють усі служби.

"Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них — двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні", — йдеться у повідомленні.

UPD: За словами джерел РБК-Україна, вибух у Дніпрі був терактом. Відомо, що загинув військовий. Наразі оперативні дії ще тривають, проте, попередньо, подію кваліфікують як теракт.

За даними слідства, інцидент стався о 14:45. Обставини вибуху встановлюються. Проте, за словами депутат Максим Бужанський, це був теракт.

Цю інформацію поширюють і місцеві канали, додаючи, що вибух стався на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки. Там наразі рух транспорту обмежено. У будинках навколо від вибухової хвилі повибивало вікна. Біля місця трагедії вже утворився затор.

Зазначається, що вибух нібито було чутно внаслідок підриву автомобіля.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції. Обійшлось без загиблих та постраждалих, проте у мережі писали про можливий теракт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що СБУ затримала підлітків, які підірвали відділок поліції на Київщині.