На сигнали не реагував: поїзд переїхав чоловіка під Бучею

40-річний місцевий житель отримав несумісні із життям травми

На Київщині поїзд переїхав чоловіка, який перебував на рейках. Від одержаних травм він загинув на місці.

Про це інформує пресслужба обласної поліції у соцмережі Facebook. Подія сталася в районі міста Буча.

У повідомленні вказано, що дзвінок до поліції щодо інциденту надійшов 30 жовтня близько 18:00.

"Правоохоронці попередньо встановили, що електропотяг сполученням "Святошин — Немішаєве" здійснив наїзд на 40-річного чоловіка, який перебував на залізничних коліях", — зазначають у поліції.

Машиніст намагався уникнути трагедії, застосовував екстрене гальмування та подавав звукові сигнали, проте це не допомогло уникнути зіткнення. 40-річний місцевий мешканець загинув на місці.

За фактом події правоохоронці розпочали досудове провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки чи експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

У місцевих telegram-каналах повідомляють, що на момент зіткнення чоловік лежав на рейках. Також зазначається, що після цього пасажирам довелося близько 20 хвилин залишатись у вагонах.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня подібна подія сталася під Одесою. Там під колесами поїзда загинув чоловік, який йшов рейками у навушниках.