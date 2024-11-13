З даху будинку в Києві дістали труп дівчини: як він там опинився (фото 18+)

Обставини події встановлюються

У середу, 13 листопада, у Голосіївському районі Києва сталася трагедія – з вікна будинку випала дівчина. Бездиханне тіло лежало на даху триповерхової будівлі і для його транспортування знадобилася допомога рятувальників.

Причини та обставини події встановлюються. Про це повідомили у прес-службі київської служби порятунку "КАРС".

Відомо, що біля ТЦ "Олімпійський" на вулиці Велика Васильківська із вікна будинку випала дівчина. Вона приземлилася на дах триповерхової будівлі та залишилася там лежати.

Очевидці викликали правоохоронців, медиків та рятувальників. На жаль, від отриманих травм вона померла.

Для того, щоб дістати тіло дівчини з висоти, було вирішено залучити співробітників столичного "КАРСу". Рятувальники за допомогою висотного спорядження та жорстких нош спустили труп на землю і передали його слідчо-оперативній групі.

Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування. Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.

Трагедія сталася біля ТЦ "Олімпійський"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Святошинському районі Києва молода жінка випала із квартири на шостому поверсі. Очевидці викликали швидку, проте від отриманих травм вона померла на місці події.