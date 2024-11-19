Просто посеред вулиці. Як у Севастополі ліквідували офіцера Чорноморського флоту РФ (відео)

В його автомобілі спрацював вибуховий пристрій

З'явилося відео ліквідації російського військового Валерія Транковського, який командував 41-ю бригадою ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ. Російська ФСБ оприлюднила кадри з нібито затриманими українськими агентами, які розповідають про підготовку замаху на високопоставленого офіцера у Севастополі.

Згідно із заявою ФСБ, 38-річна мешканка Севастополя за завданням українських спецслужб стежила за капітаном, дізналася, де він живе, яким транспортом користується і за якими маршрутами пересувається. Другий підозрюваний — 47-річний чоловік з Ялти — на допиті розповів, що в ніч проти 13 листопада заклав вибуховий пристрій під автомобіль Тарновського та підірвав його.

Нагадаємо, 13 листопада на вулиці Тараса Шевченка в окупованому Севастополі вибухнув автомобіль. Внаслідок детонації вибухового пристрою загинув 47-річний капітан першого рангу Валерій Транковський, який отримав несумісні з життям травми.

Відомо, що загиблий очолив бригаду у 2022 році, до цього обіймав посаду начальника штабу. Під його керівництвом кораблі завдавали ракетних ударів по території України із застосуванням ракет "Калібр" та "Малахіт".

Транковський народився у Ленінграді (нині Санкт-Петербург) 1 лютого 1977 року. Його дружина Наталія раніше мала українське громадянство та проживала у Севастополі до окупації міста. За наявними даними, у 2014 році вона отримала паспорт РФ. Подружжя виховує сина 2007 року народження.

Раніше "Телеграф" також розповідав подробиці з особистого життя ліквідованого в Севастополі капітана ЧФ. Він росіянин, а його дружина — українка, яка у 2014 році отримала паспорт РФ в Криму.