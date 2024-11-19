Прямо посреди улицы. Как в Севастополе ликвидировали офицера Черноморского флота РФ (видео)

В его автомобиле сработало взрывное устройство

Появилось видео ликвидации российского военного Валерия Транковского, командовавшего 41-й бригадой ракетных кораблей Черноморского флота РФ. Российская ФСБ обнародовала кадры с якобы задержанными украинскими агентами, рассказывающими о подготовке покушения на высокопоставленного офицера в Севастополе.

Согласно заявлению ФСБ, 38-летняя жительница Севастополя за заданием украинских спецслужб следила за капитаном, узнала, где он живет, каким транспортом пользуется и по каким маршрутам передвигается. Второй подозреваемый — 47-летний мужчина из Ялты — на допросе рассказал, что в ночь на 13 ноября заложил взрывное устройство под автомобиль Тарновского и взорвал его.

Напомним, 13 ноября на улице Тараса Шевченко в оккупированном Севастополе взорвался автомобиль. В результате детонации взрывного устройства погиб 47-летний капитан первого ранга Валерий Транковский, получивший несовместимые с жизнью травмы.

Известно, что погибший возглавил бригаду в 2022 году, до этого занимал должность начальника штаба. Под его руководством корабли наносили ракетные удары по территории Украины с применением ракет "Калибр" и "Малахит".

Транковский родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) 1 февраля 1977 года. Его жена Наталья раньше имела украинское гражданство и проживала в Севастополе до оккупации города. По имеющимся данным, в 2014 году она получила паспорт РФ. Супруги воспитывают сына 2007 года рождения.

Ранее "Телеграф" также рассказывал подробности личной жизни ликвидированного в Севастополе капитана ЧФ. Он россиянин, а его жена – украинка, которая в 2014 году получила паспорт РФ в Крыму.