У Криму підірвали топового військового Чорноморського Флоту РФ: він бив ракетами по Україні (оновлено)

Він мав пряму відповідальність за ракетні удари по Україні

У середу, 13 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі вибухнула автівка. В ній, ймовірно, перебував військовий.

Чоловік загинув на місці. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що автівка вибухнула на вулиці Тараса Шевченка у Севастополі. Попередньо спрацював вибуховий пристрій.

Як повідомляють російські канали, в автівці перебував 40-45 річний військовий. Чоловіку частково відірвало ноги, він загинув на місці.

Пізніше стало відомо, що нібито загинув капітан 1-го рангу Чорноморського флоту.

За іншою версією, яку ширять в мережі, під час вибуху автомобіля в Севастополі загинув 47-річний командир 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту капітан 1-го рангу Валерій Транковський. Він фігурував у базах "Миротворець". Командиром бригади Транковський став у 2022 році, а раніше був начальником штабу.

Оновлено

Джерела "Телеграфа" у Службі безпеки України вже підтвердили інформацію про ліквідацію Транковського.

Наголошується, що Транковський – це військовий злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря цивільними об'єктами в Україні.

Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" у липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також Транковський неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був цілком законною метою з погляду законів та звичаїв ведення війни.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни підірвали дамбу на Донбасі. Мова йде про Курахівську греблю. Її підрив — одна зі стратегій армії РФ, адже довготривалі повені на захід від водосховища можуть сприяти оточенню ЗСУ на північ і південь від Курахового. Як воно виглядало раніше — читайте і дивіться в матеріалі "Телеграф" за посиланням.