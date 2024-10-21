Брав участь в ударах по Дніпру та Полтаві: в Росії ліквідували воєнного злочинця (фото)

В ГУР нагадали, яке відношення він мав до України

В Росії продовжують ліквідацію воєнних злочинців, причетних до війни в України. Так, у ворожій країні 20 жовтня на світанку було ліквідовано Дмитра Ґолєнкова. Його бездиханне тіло знайшли у яблуневому саду села Супонєво під Брянском.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки (ГУР МО). У відомстві зазначили, що воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

Дмитро Ґолєнков ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

ГУР МО пише, що він причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення.

"Також Ґолєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них ― 6 дітей. Тіло російського воєнного злочинця Дмитра Ґолєнкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", — йдеться у повідомленні.

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