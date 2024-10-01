Тіла розкидані по вулиці: у Тель-Авіві озброєні люди почали стрілянину (фото, відео)

Нападників уже ліквідували

У вівторок ввечері, 1 жовтня, майже у центрі Тель-Авіва (район Яффа) озброєні нападники відкрили вогонь по мирних жителях, які чекали транспорт на зупинці трамвая. Згідно з повідомленнями очевидців, терористи зійшли з трамвая і просто почали розстрілювати людей.

Є як мінімум 4 поранених людини. Про це повідомляє English.alarabiya.net.

Камери відеоспостереження зафіксували момент атаки. На кадрах видно, як озброєні особи виходять на станції та відкривають вогонь по беззахисних пасажирах. Згодом з’явилась інформація, що ізраїльська поліція ліквідувала одного з нападників.

Служба швидкої допомоги Ізраїлю (MDA) отримала виклик о 19:01 за місцевим часом. Медики негайно прибули на місце події та почали надавати допомогу постраждалим. Серед поранених є люди з різним ступенем тяжкості травм, деякі перебували без свідомості. На відео видно, що тіла лежать біля автобусної зупинки.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, місцева поліція оточила район інциденту та проводить слідчі дії. Правоохоронці закликають громадян не наближатися до місця теракту та дотримуватися вказівок силових структур.

Також раніше "Телеграф" також розповідав про те, що в Тель-Авіві чули вибухи. Понад 400 ракет полетіли на місто з боку Ірану.