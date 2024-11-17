Жахливу знахідку виявили у посадці на Дніпропетровщині (відео)

Користувачі соцмереж стверджують, що останки лежать на тій території вже більше місяця

Біля села Лозуватка у Криворізькому районі виявили мертвих кабанів. Їхні трупи лежали на землі, а деяких із них уже встигли погризти собаки.

Інформацію про це публікує Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг". Там також опублікували відповідне відео, на якому показали мертвих тварин.

Джерело пабліка розповіло, що трупи тварин з’явилися деякий час тому. Останки найменшого кабана сильно понівечені. За час, поки вони лежали на цій території, ними встигли поживитись інші звірі.

Автор також звертає увагу на те, що цей інцидент, за його словами, залишається поза увагою. Він запитує, які заходи вживатиме місцева влада в цій ситуації.

Що пишуть у соцмережах

У коментарях під відео користувачі повідомляють, що кабани лежать у цій посадці вже більше місяця. Дехто припустив, що таким чином підприємства чи господарства позбулися хворих тварин.

Варто зазначити, що наразі невідомо, яким чином трупи тварин потрапили на цю територію та хто їх туди вивіз.

Водночас дехто звертає увагу на можливі наслідки. Якщо собаки чи лисиці, які мешкають в окрузі, вже встигли поживитись трупами, є ймовірність, що вони тепер теж будуть заражені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні поточного року в центрі Дніпра кабани потішили місцевих жителів. Ці звірятка бігали газоном і ледве не вибігли на проїжджу частину. Місцеві встигли зняти їх на відео.