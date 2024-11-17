Жуткую находку обнаружили в посадке на Днепропетровщине (видео)

Пользователи соцсетей утверждают, что останки лежат на той территории уже больлше месяца

Возле села Лозоватка в Криворожском районе обнаружили мертвых кабанов. Их трупы лежали на земле, а некоторых из них уже успели погрызть собаки.

Информацию об этом публикует Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг". Там же опубликовали соответствующее видео, на котором показали мертвых животных.

Источник паблика рассказал, что трупы животных появились некоторое время назад. Останки самого меньшего кабана сильно изувечены. За время, пока они лежали на этой территории, ими успели поживиться другие звери.

Автор также обращает внимание на то, что этот инцидент, по его словам, остается без внимания. Он задается вопросом, какие меры будет предпринимать местная власть в этой ситуации.

Что пишут в соцсетях

В комментариях под видео пользователи сообщают, что кабаны лежат в этой посадке уже больше месяца. Некоторые предположили, что таким образом предприятия или хозяйства избавились от больных животных.

Стоит отметить, что в настоящее время неизвестно, каким образом трупы животных попали на эту территорию и кто их туда вывез.

В то же время некоторые обращают внимание на возможные последствия. Если собаки или лисы, которые обитают в округе, уже успели поживиться трупами, есть вероятность, что они теперь тоже будут заражены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре текущего года в центре Днепра кабаны позабавили местных жителей. Эти зверушки бегали по газону и едва не выбежали на проезжую часть. Местные успели снять их на видео.