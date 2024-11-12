У Кривому Розі собака загризла власну господарку: подробиці трагедії (фото)

Загибла працювала двірничкою в місцевому ОСББ

У Кривому Розі на Дніпропетровщині собака загризла 48-річну господарку. Трагічний інцидент стався у Покровському районі міста, де жінка мешкала у власній квартирі.

На тілі загиблої виявили численні сліди собачих укусів, інших ознак насильницької смерті не зафіксовано. Про це повідомляє телеграм-канал Дніпро Оперативний.

Як повідомляється, загибла працювала двірничкою в місцевому ОСББ. У її помешканні мешкали дві собаки – одна маленька та спокійна, інша – середнього розміру та агресивна. Саме більший пес і напав на власницю.

Сусіди розповіли, що почули крики з квартири постраждалої та намагалися потрапити всередину, щоб допомогти. Проте двері виявилися зачиненими. Коли вдалося потрапити до помешкання, було вже запізно – жінка лежала у ліжку без ознак життя.

Місцеві мешканці зазначили, що загибла зловживала алкогольними напоями. Через це її собаки часто залишалися голодними, що могло спровокувати агресивну поведінку тварини.

На місці працювали правоохоронці, які задокументували всі обставини події. Наразі ведеться слідство для встановлення точних причин та обставин трагічного інциденту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вкрадені в Маріуполі леви загризли робітницю зоопарку в Криму. Жінка забула опустити заслінку, яка відокремлювала її від хижаків, і увійшла до вольєра.