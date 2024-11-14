На Донеччині росіяни холоднокровно розстріляли цивільну жінку, в Україні вже відреагували (фото)

Прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини

На околицях Тернів, що на Донеччині, російські окупанти відкрили вогонь по беззахисній жінці, яка просто йшла вулицею вздовж зруйнованих будинків. Трагічний інцидент стався 10 листопада.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури. Жінка загинула на місці від вогнепального поранення.

"За оперативними даними, 10 листопада 2024 року представники армії рф вчинили черговий воєнний злочин на Донеччині. Перебуваючи на околицях с. Терни Лиманської територіальної громади, російські військові побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь. Пострілом зі стрілецької зброї цивільну вбито", — йдеться у повідомленні.

Донецька обласна прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях проводить розслідування, спрямоване на встановлення всіх обставин трагедії та ідентифікацію загиблої.

Цей випадок став черговим свідченням систематичного порушення російськими військовими норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією злочинних дій проти цивільного населення України.

На черговий злочин росіян відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він вкотре зауважив, що подібні злочини росіян є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину. Міжнародна спільнота має не просто звернути увагу на нього, але й відреагувати! Також Офіс Генпрокурора повідомляє, що ведеться досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством", — написав Лубінець.

"Країна-окупант продовжує порушувати всі закони і звичаї війни, скоюючи злочини проти людяності. Міжнародна спільнота має зробити все можливе для того, щоб зупинити та покарати агресора", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни розстріляли українських військовополонених на одному з гарячих напрямків. Розпочато розслідування.