В Донецкой области россияне хладнокровно расстреляли гражданскую женщину, в Украине уже отреагировали (фото)

Прокуратура уже начала уголовное производство по статье о военных преступлениях

В окрестностях Тернов, что на Донетчине, российские оккупанты открыли огонь по беззащитной женщине, которая просто шла по улице вдоль разрушенных домов. Трагический инцидент произошел 10 ноября.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры. Женщина погибла на месте от огнестрельного ранения.

"По оперативным данным, 10 ноября 2024 года представители армии РФ совершили очередное военное преступление в Донецкой области. Находясь в окрестностях с. Терны Лиманской территориальной общины, российские военные увидели местную жительницу, которая шла по улице вдоль разрушенных врагом домов. Оккупанты открыли по женщине огонь. Выстрелом из стрелкового оружия гражданский убит", — говорится в сообщении.

Донецкая областная прокуратура уже начала уголовное производство по статье о военных преступлениях. Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях проводит расследование, направленное на установление всех обстоятельств трагедии и идентификации погибшей.

Этот случай стал очередным свидетельством систематического нарушения российскими военными норм международного гуманитарного права и демонстрацией преступных действий против гражданского населения Украины.

На очередное преступление россиян отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он в очередной раз заметил, что подобные преступления россиян являются грубым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Направил письма ООН и МККК по этому преступлению. Международное сообщество должно не просто обратить внимание на него, но и отреагировать! Также Офис Генпрокурора сообщает, что ведется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством", — написал Лубинец.

"Страна-оккупант продолжает нарушать все законы и обычаи войны, совершая преступления против человечности. Международное сообщество должно сделать все возможное для того, чтобы остановить и наказать агрессора", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне расстреляли украинских военнопленных на одном из горячих направлений. Начато расследование.