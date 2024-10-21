Росіяни розстріляли українських військовополонених на гарячому напрямку (фото)

Вони були беззбройні

Російська армія продовжує вбивати український полонених, так поблизу Селидового на Покровському напрямку було розстріляно двох бійців ЗСУ. Розпочато розслідування.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. Зазначається, що інцидент стався у п'ятницю,18 жовтня.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомлені.

У прокуратурі зазначають, що о 14:38 18 жовтня 2024 року росіяни під час наступу на позиції ЗСУ у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

"Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї", — пише прокуратура.

Зауважимо, що вбивство військовополонених — грубе порушення Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, що нещодавно у DeepState заявили про черговий розстріл воїнів ЗСУ. Омбудсман Дмитро Лубінець одразу ж відреагував.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Бахмутському напрямку росіяни ймовірно стратили ще одного українського військового.