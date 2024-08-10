Мати із сином трагічно загинули на пожежі на Закарпатті: старшому вдалося врятуватися (фото)

Причини пожежі встановлюються

У ніч проти 10 серпня, о 02:46, у селі Собатин Хустського району Закарпатської області сталася пожежа у будинку, де жила мати з двома синами. Жінка та 13-річний хлопчик загинули.

Як повідомили у ДСНС, старший син (2005 року народження) отримав опіки. Його забрали до лікарні.

Пожежу помітили сусіди, коли полум’я вже охопило хату. Рятувальники, які прибули на місце, о 3:10 локалізували вогонь на площі 40 квадратних метрів. За 29 хвилин вони повністю загасили пожежу. Його причини встановлює поліція.

Як бачимо на фото з місця, від будинку залишилася тільки коробка. Все, що було всередині, і дах - вигоріли.

Як повідомляв "Телеграф", 7 серпня, у Кривому Розі на мікрорайоні Сонячному спалахнув будинок. Вдома був 16-річний хлопець, котрий намагався самостійно погасити пожежу. За попередніми даними, він поставив телефон на зарядку, а та спалахнула. Хлопчик по шторі спустився з другого поверху.

Також ми писали, що 30 липня на території села Софіївська Борщагівка сталася пожежа. Вогонь охопив приватний будинок, в якому перебували люди, загинуло двоє людей.