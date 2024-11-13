С крыши дома в Киеве достали труп девушки: как он там оказался (фото 18+)

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

В среду, 13 ноября, в Голосеевском районе Киева произошла трагедия — из окна дома выпала девушка. Бездыханное тело лежало на крыше трехэтажного здания и для его транспортировки понадобилась помощь спасателей.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе киевской службы спасения "КАРС".

Известно, что возле ТЦ "Олимпийский" на улице Большая Васильковская из окна дома выпала девушка. Она приземлилась на крышу трехэтажного здания и осталась там лежать.

Очевидцы вызвали правоохранителей, медиков и спасателей. К сожалению, от полученных травм она скончалась.

Для того чтобы достать тело девушки с высоты было решено привлечь сотрудников столичного "КАРСа". Спасатели при помощи высотного снаряжения и жестких носилок спустили труп на землю и передали его следственно-оперативной группе.

Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования. Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Трагедия произошла возле ТЦ "Олимпийский"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Святошинском районе Киева молодая женщина выпала из квартиры на шестом этаже. Очевидцы вызвали "скорую", однако от полученных травм она скончалась на месте происшествия.