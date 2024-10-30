Розважалися, як могли: школяр упав із цегляної труби та отримав страшні травми (відео)

Підліток перебуває у реанімації

У місті Звягель на Житомирщині сталася трагедія — тут із цегляної труби зірвався 13-річний підліток. Хлопчик отримав дуже серйозні травми і зараз перебуває у реанімації.

Його стан медики оцінюють як тяжкий. Про подробиці розповіли у прес-службі ГУНП у Житомирській області.

Відомо, що в одному із мікрорайонів міста Звягель компанія підлітків проникла на територію нефункціонуючого підприємства. Тут хлопці вирішили повеселитися та піднятися на стару цегляну трубу.

Під час підйому 13-річний підліток раптово зірвався та впав униз. Школяр пролетів понад 10 метрів та опинився на землі.

На місце події негайно викликали всі екстрені служби. Підлітка доправили до реанімаційного відділення лікарні. Нині його стан оцінюється як тяжкий.

"На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи та ювенальні інспектори Звягельського районного відділу. Встановлено, що підлітки вирішили піднятися на цегляну трубу, проте один з них не втримався і впав з висоти близько 10 метрів. Відомо, що сім’я хлопця раніше у поле зору поліцейських не потрапляла і на обліках не була", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці ще раз закликали батьків, опікунів та педагогів роз’яснювати дітям про небезпеку екстремальних розваг та нагадувати їм про дотримання правил безпеки "в різних життєвих ситуаціях".

"Будуйте довірливі стосунки з вашими дітьми, цікавтеся їх колом спілкування, слідкуйте за тим, як і з ким вони проводять своє дозвілля та завжди будьте на зв’язку", — наголосили поліцейські.

Нагадаємо, в Ужгороді 17-річний підліток ледь не загинув під колесами тепловоза. Очевидці зазначають, що він був у навушниках і не почув наближення небезпеки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що бійка підлітків у Шевченківському районі Запоріжжя мало не закінчилася трагедією. Конфлікт між дівчатами стався на даху занедбаного дитсадка і одна з дівчаток впала вниз.