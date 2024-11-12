У спецшколі на Тернопільщині "оригінально" розв'язали питання з сексуальним насильством

Коли одна дитина не погодилась із викладачем, той взяв її за шкірку й почав шарпати

Нові подробиці про ситуацію в Новосільській спеціальній школі, що на Тернопільщині, вражають. Адміністрація закладу знала про сексуальне насильство, до вчинення якого були дотичні вихованці, але нічого не робила. Хіба що добилось формальних вибачень. Загалом у закладі були проблеми з забезпеченням приватності та безпеки, а в якості дозвілля вихованці мали можливість гуляти на цвинтарі.

Суху інформацію, яку оприлюднили минулого тижня правоохоронці щодо порушень у Новосільській спеціальній школі Тернопільської обласної ради, доповнили представники держвлади та активісти. В цьому закладі, як й в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, до дітей застосовували силу та систематично ображали. При цьому представники колективу не спромоглися поводитися адекватно стосовно вихованців навіть під час моніторингового візиту.

- Коли одна дитина не погодилась із завданням викладача, той взяв її за шкірку й почав шарпати, – розповіла на пресконференції, організованої Офісом омбудсмена, представниця уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова. – Це факт зафіксували учасники моніторингової групи. Діти також зазначали, що фізичне насильство застосовується до них постійно, їх б'ють, дають ляпаси, застосовують різні предмети для завдавання ударів. До того ж вихователі називають дітей скотами, інвалідами, неповносправними та іншими неприємними словами.

Крім того, в закладі відбувається сексуальне насильство. Але на відміну від Львівського закладу, тут до цього дотичні не дорослі, а самі діти.

– І тут питання не тільки в самому факті такого насильства, а в тому, що керівництво закладу про нього знало, – продовжила розповідь Ірина Суслова. – А вирішило це так, що одного з дітей принизили – поставили на коліна, дали штурхана, змусили попросити вибачення й все. Жодної допомоги, в тому числі психологічної, ні цій дитині, ні іншій, постраждалій, не надали. Про це були проінформовані прокуратура та поліція, ми просили у звіті взяти цю ситуацію на особливий контроль. Загалом з огляду на ситуацію у закладі виникає питання, а навіщо таке керівництво, й взагалі така установа, якщо вона не спроможна захистити базові права дітей.

В інституційних закладах фіксуються різні види насильства над дітьми

Представниця уповноваженого з прав дитини навела й інші приклади незабезпечення базових потреб вихованців спецшколи. Зокрема, вона наголосила, що душові кабінки, туалетні кімнати у закладі не закривались, діти також не мали засобів гігієни (зубні пасти та щітки їм видали напередодні візиту перевіряючих, а от туалетний папір так й не надали).

- Територія закладу занедбана, фактично він знаходиться поруч з кладовищем, яке не відгороджене, – говорить Ірина Суслова. – Тобто діти гуляють на ньому, це в цілому чи не єдина розвага, хоча там і є дитячий майданчик. Але найбільше нас вразило те, що хоча це заклад освіти, але освітній процес жодним чином не організовано. Не запроваджені спеціальні програми, немає розкладу занять, журналу, де б реєструвалась відвідуваність, у дітей – щоденників, відсутня така форма роботи як домашнє завдання. Вихованці 8-10 років, що вчаться тут з першого класу, не знають навіть літер, не вміють читати й рахувати. Й це не їх проблема, а проблема тих, хто викладає, й не може налагодити систему так, щоб діти отримували знання. 9 та 11 клас існують тільки на папері, а фактично їх немає.

Та корінь проблеми, за словами представниці уповноваженого з прав дитини, в першу чергу в тому, що повний безлад з особовими справа дітей. А саме на них мали б спиратися фахівці при визначенні того, які послуги мають отримувати вихованці. Крім того, відсутні в колективи фахівці, які б мали працювати з дітьми у спецшколі, а саме нейропсихолог, дефектолог та логопед.

Брак стандартів й професійна недбалість та байдужість - серед причин порушень прав дітей

- Діти, які перебувають у спецшколі, повинні мати особливі освітні потреби, – наголосила Ірина Суслова. – Ми отримали список із 95 дітей, директорка сказала, що інвалідність мають 19 з них, хоча документи на підтвердження цього статусу були лише в однієї. Також з'ясувалось, що висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, а їх було тільки декілька, протерміновані. Тож, можливо, вже й немає потреби дітям перебувати саме в такому закладі. Й ми встановили, що у цій Новосільській спецшколі, дійсно, є дві групи дітей, батьки яких не можуть забрати ні документи, ні їх самих. Пояснення від адміністрації, що якщо це трапиться, вони втратять фінансування. Але чому від цього мають страждати діти?

Нагадаємо, що всі виявлені порушення у закладі стали підставою для відкриття кримінальних проваджень. Крім сексуального насильства (ст. 153), правоохоронці також розбираються з неналежним виконанням професійних обов’язків працівників спецшколи щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх (ст. 137 Кримінального кодексу України), незаконного поміщення здорової людини у психіатричний заклад (ст. 151) та зловживання службовим становищем (ст. 364). За ходом розслідування, а також тим, як виправляє становище колектив спецшколи буде спостерігати, а за необхідності втручатися, як Офіс Омбудсмена, так й Національна соціальна сервісна служба України (НСССУ).

- У межах своїх повноважень ми будемо контролювати виконання рекомендацій, наданих моніторинговою групою, щоб це відбулось реально, а не формально, – наголосив голова НСССУ Василь Луцик. – Й основний акцент буде на тому, щоб були дотримані права тих дітей, які повідомляють про можливі порушення. Так само ми потребуємо залучення громадянського суспільства для подальших дій. Тільки спільними зусиллями ми можемо щось змінити систему, що склалась в інституційних закладах.

Як повідомляв "Телеграф", українська влада бореться за тих дітей, які були депортовані до Росії або Білорусі, процес їхнього повернення вкрай важкий.